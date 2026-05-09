Трамвай пронесся мимо остановки и устроил массовую аварию в Петербурге
В Приморском районе Петербурга трамвай протаранил два автомобиля. В результате аварии пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария случилась на пересечении Камышовой и Стародеревенской улиц. Трамвай 18‑го маршрута не сбавил скорость перед остановкой у перекрестка и на полном ходу врезался в автомобили. В этот момент машины совершали поворот и пропускали встречный транспорт.
При столкновении трамвай протаранил кроссовер «Ниссан» и грузовик «Газель». В ДТП пострадала пассажирка иномарки: из‑за разбитого стекла она получила порезы. Женщину госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины неадекватного поведения водителя трамвая. По факту аварии проводится проверка.
Читайте также: