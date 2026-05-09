Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Петербурге
В Пушкинском районе Санкт‑Петербурга произошло ДТП с участием ребенка. Шестилетнего мальчика, ехавшего на самокате, сбил автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, авария случилась у дома № 6 на Валдайской улице в поселке Шушары. Ребенок передвигался по дворовой территории в сопровождении бабушки, когда на него наехала машина.
За рулем автомобиля «Джили Монжаро» находилась 28‑летняя женщина. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
