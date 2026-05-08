В Дагестане суд вынес приговор женщине, избившей трехлетнюю дочь

08 мая 2026, 00:10

Жительницу Дагестана приговорили к десяти годам тюрьмы за избиение дочери

В Каспийске (Дагестан) женщину приговорили к десяти годам лишения свободы за жестокое избиение собственной дочери, повлекшее смерть ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс‑служба судов общей юрисдикции республики в своем Telegram‑канале.