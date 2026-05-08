В Дагестане суд вынес приговор женщине, избившей трехлетнюю дочь
В Каспийске (Дагестан) женщину приговорили к десяти годам лишения свободы за жестокое избиение собственной дочери, повлекшее смерть ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс‑служба судов общей юрисдикции республики в своем Telegram‑канале.
Согласно материалам дела, 20 марта 2025 года женщина 1996 года рождения в приступе ярости избила трехлетнюю дочь у себя дома. Она нанесла множественные удары рукой по лицу и затылку девочки. После этого ребенок впал в кому и спустя месяц скончался в реанимации Каспийска, не приходя в сознание.
Каспийский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемой по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей) и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
