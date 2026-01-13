Чиновника из Забайкалья обвинили в хищении 115 млн рублей при газификации

13 января 2026, 12:59

Фото: iStock/Atstock Productions

В Забайкальском крае похищено более 115 миллионов рублей при реализации программы газификации Читы, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра регионального ЖКХ Алексея Головинкина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.