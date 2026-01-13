Чиновника из Забайкалья обвинили в хищении 115 млн рублей при газификации
В Забайкальском крае похищено более 115 миллионов рублей при реализации программы газификации Читы, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра регионального ЖКХ Алексея Головинкина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По версии следствия, в 2023 году Головинкин не обеспечил надлежащее казначейское сопровождение при выделении субсидии более 700 миллионов рублей организации для перевода частных домов с угольного на газовое отопление. Также он не проконтролировал целевое использование средств и выполнение работ.
В результате аффилированные лица компании похитили более 115 миллионов рублей, а работы по газификации так и не были выполнены. Бюджету края нанесён особо крупный ущерб, сорваны цели национального проекта «Экология» по улучшению качества воздуха в Чите, что нарушает права сотен тысяч жителей на благоприятную окружающую среду.
