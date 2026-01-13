Госдума направит запрос главе Кузбасса по ситуации со смертью младенцев
Госдума направит официальный запрос губернатору Кемеровской области с требованием разобраться в ситуации со смертью девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. Комитет Госдумы по охране здоровья взял произошедшее на особый контроль.
Об этом Telegram-каналу Shot сообщил председатель комитета Сергей Леонов. По его словам, случившееся является «вопиющим случаем», который требует тщательной проверки и реакции со стороны региональных властей и правоохранительных органов.
В понедельник в Новокузнецк также вылетает депутат Госдумы Вероника Власова. Она намерена на месте получить информацию о произошедшем и пообщаться с родителями умерших детей.
«Трудно себе представить, что такое возможно в наше время. Вероятно, была допущена системная ошибка, но следственные органы, безусловно, во всем разберутся», — отметил Леонов.
Он подчеркнул, что даже при наличии кадрового дефицита в медицинском учреждении существуют обязательные нормы оказания помощи, которые должны соблюдаться во всех родильных домах, в том числе в период новогодних праздников.