В Петербурге увеличат число комплексов фотовидеофиксации на дорогах
На дорогах Санкт-Петербурга планируют увеличить количество комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказал заместитель председателя городского Комитета по транспорту Алексей Гончаров.
Он пояснил, что ведомство разрабатывает и утверждает маршруты движения мобильных комплексов, а также выставляет передвижное оборудование и возводит стационарные рубежи контроля.
По словам Гончарова, сотрудники ГАИ проводят анализ причин ДТП, после чего комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения каждый год утверждает перечень потенциально опасных участков дорог и планирует мероприятия по устранению причин аварий.
«Одним из наиболее эффективных решений по ликвидации очагов аварийности является обустройство аварийных и предаварийных участков улично-дорожной сети камерами фиксации. Наш комитет как раз и призван формировать и реализовывать решения по их размещению на дорогах города», — отметил Гончаров в беседе с «Петербургским дневником».
Комитет также занимается установкой и эксплуатацией видеокомплексов. ГАИ, в свою очередь, рассматривает зафиксированные материалы, на основании которых выносит штрафы за нарушение ПДД, заключил заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга.
Тем временем в Кемерове 27 октября с 13:00 до 16:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Красной и Васильева в Центральном районе. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации пишет «Сiбдепо».
«Причина срочных изменений — проведение необходимых ремонтных работ на электросетях», — говорится в материале.
Водителей призвали проявлять осторожность и соблюдать правила проезда на нерегулируемом перекрестке.