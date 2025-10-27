В Петербурге увеличат число комплексов фотовидеофиксации на дорогах

27 октября 2025, 13:52

Фото: Медиасток.рф

На дорогах Санкт-Петербурга планируют увеличить количество комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказал заместитель председателя городского Комитета по транспорту Алексей Гончаров.





Он пояснил, что ведомство разрабатывает и утверждает маршруты движения мобильных комплексов, а также выставляет передвижное оборудование и возводит стационарные рубежи контроля.



По словам Гончарова, сотрудники ГАИ проводят анализ причин ДТП, после чего комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения каждый год утверждает перечень потенциально опасных участков дорог и планирует мероприятия по устранению причин аварий.





«Одним из наиболее эффективных решений по ликвидации очагов аварийности является обустройство аварийных и предаварийных участков улично-дорожной сети камерами фиксации. Наш комитет как раз и призван формировать и реализовывать решения по их размещению на дорогах города», — отметил Гончаров в беседе с «Петербургским дневником».

