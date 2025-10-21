В Раменской школе провели акцию по ПДД для детей и их отцов
Акцию «Папа, соблюдая ПДД, сохранишь семью!» провели в Быковской школе №15 Раменского округа для учеников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие организовали сотрудники ГАИ совместно с представителями МКУ «Рамавтодор».
«Госавтоинспектор побеседовал со школьниками и их отцами о безопасности дорожного движения. Особое внимание при этом уделялось необходимости использования детских кресел и снижению скорости рядом со школами, а также правилам поведения во дворах», — говорится в сообщении.В рамках акции ученики также сделали своими руками открытки, где написали «Папа, не спеши, тебя ждут дома!».
Организаторы акции отмечают, что такие мероприятия помогают уменьшить количество ДТП и воспитывают у участников дорожного движения ответственное поведение.