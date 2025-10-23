Петербуржец требует многомиллионную компенсацию от полиции за видео с извинениями

23 октября 2025, 03:06

Петербуржец потребовал 5 млн рублей у полиции за видео с извинениями

Фото: istockphoto / blinow61

Житель Петербурга Антон Сидорец намерен отсудить 5 миллионов рублей у ГУ МВД и СМИ за публикацию видео, на котором он извиняется за нарушение ПДД. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.