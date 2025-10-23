Петербуржец требует многомиллионную компенсацию от полиции за видео с извинениями
Житель Петербурга Антон Сидорец намерен отсудить 5 миллионов рублей у ГУ МВД и СМИ за публикацию видео, на котором он извиняется за нарушение ПДД. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Изначально истец обратился в Петроградский суд, но после возврата документов перенаправил иск в другую инстанцию. В своём заявлении Сидорец требует компенсацию морального вреда за распространение информации о его нарушениях правил дорожного движения.
По словам Лебедевой, инцидент произошёл утром 23 мая 2025 года, когда водителя остановил сотрудник ДПС. Сидорец утверждает, что не запомнил имя инспектора, так как был удивлён причиной остановки, несмотря на то что совершил серьёзные нарушения.
После составления протокола водитель записал видео с извинениями, которое впоследствии появилось в СМИ и социальных сетях. Узнав об этом, Сидорец потребовал удалить все материалы, принести официальные извинения и выплатить ему компенсацию.
