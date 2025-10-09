В Подмосковье назвали самое частое нарушение ПДД
Самым частным нарушением правил дорожного движения в Московской области является превышение скорости. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Из всех нарушений ПДД, выявленных с помощью комплексов фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья, превышение скорости составило свыше 95%.
«За девять месяцев текущего года зафиксировано более 23 миллионов случаев нарушения скоростного режима. Чаще всего превышают скорость в диапазоне от 20 до 40 км/ч – более 96%», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Чаще всего водители превышают скорость на федеральных трассах и вылетных магистралях. В частности, на Можайском, Пятницком, Ленинградском, Волоколамском, Егорьевском и Каширском шоссе, ЦКАД, трассах М-7 «Волга», М-5 «Урал», М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь».
В министерстве также отметили, что превышение скорости является одной из главных причин ДТП.