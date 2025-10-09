В Подмосковье назвали самое частое нарушение ПДД

09 октября 2025, 13:26

оригинал Видео: пресс-служба МТДИ МО

Самым частным нарушением правил дорожного движения в Московской области является превышение скорости. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Из всех нарушений ПДД, выявленных с помощью комплексов фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья, превышение скорости составило свыше 95%.





«За девять месяцев текущего года зафиксировано более 23 миллионов случаев нарушения скоростного режима. Чаще всего превышают скорость в диапазоне от 20 до 40 км/ч – более 96%», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.