11 июля 2025, 13:05

Фото: iStock/vagant

В Санкт-Петербурге проходит 23-й фестиваль «Музыка над городом», инициатором которого является профессор факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, бельгийский музыкант-виртуоз и композитор Йозеф Виллем Хаазен.





По вечерам над Соборной площадью Петропавловской крепости Петербурга раздаются звуки карильона. По словам Йозефа Виллема, карильон является национальным инструментом Бельгии, который был придуман еще в XVI веке. При этом центром карильонного искусства считается город Мехелен.





«Многие думают, что выражение "малиновый звон" связано с малиной. Нет, речь совсем не о ягоде, а о городе Мехелен. По-французски он называется Малин. Там в Средневековье разработали особый сплав для литья колоколов, чей красивый, мелодично переливающийся звон стали называть малиновым», — рассказал Виллем «Петербургскому дневнику».