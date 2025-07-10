500 долголетов Подмосковья стали участниками фестиваля «Ромашковое счастье»
Более 500 участников проекта «Активное долголетие» собрал областной фестиваль «Ромашковое счастье», который прошёл в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
«На празднике чествовали 30 пар, счастливо проживших вместе много лет. Так, Виктор Прокофьевич и Валентина Ивановна из Зарайска вместе уже 65 лет. Они поделились секретом успешного союза: «Любите друг друга, цените и дорожите каждым днем вместе», – рассказали в ведомстве.Традиционный праздник, подтверждающий значимость крепких семейных уз, был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Вся программа была посвящена семье - источнику тепла, радости и вдохновения. Участники оставили напутствия юному поколению на специальном баннере.