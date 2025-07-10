Именины Чайковского отметят в Клину квестом, экскурсиями и концертом
В Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 12 июля отпразднуют именины композитора. Праздник будет приурочен ко Дню Петра и Павла», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для гостей проведут экскурсии по музею-заповеднику, расскажут о жизни Чайковского, о близких и их влиянии на творчество композитора. В программе праздника – квест «Музейное путешествие», который позволит всем желающим в игровой форме исследовать музей и окрестности. Для юных почитателей творчества Петра Ильича пройдёт игровая программа, из которой дети узнают о великом русском классике», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что для гостей под музыку Чайковского выступит танцевальный коллектив «Реверанс». А в кабинете-гостиной мемориального дома будет звучать рояль композитора. Н нём его произведения исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов.
Завершится праздник концертом «Вокальные параллели. Музыка любви». Прозвучат романсы Чайковского, арии из опер европейских классиков.
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