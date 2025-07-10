1,6 тыс. зрителей побывали на открытии фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре
Около 1,6 тыс. человек посетили VIII фестиваль на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» в первый день его проведения. Фестиваль открылся на территории Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В день открытия зрители услышали произведения Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова под управлением дирижёра Дмитрия Юровского.
«Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» – один из любимейших для наших жителей и гостей. Он проводится в Московской области с 2018 года и стал ещё одной визитной карточкой региона. Этот год объявлен Годом защитника Отечества, и мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Поэтому тема фестиваля – память поколений и музыка, которая создавалась в сложнейших условиях войны», – сказал замминистра культуры и туризма Подмосковья Павел Родин.В программе фестиваля – произведения, написанные в преддверии или в годы Великой Отечественной. В центре внимания – работы Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича.
«Мы создали программу из произведений композиторов, которые жили и работали во время войны. Это и Шостакович, и Прокофьев, и Рахманинов, которого война застала в Соединенных Штатах, но эмоционально затронула не меньше других. Это и Леонард Бернстайн, и Арам Хачатурян. И так совпало, что в этом году юбилей нашего бессменного президента Максима Дунаевского и его отца, Исаака Осиповича. Поэтому закрывает фестиваль программа, посвящённая творчеству великой династии», – рассказал художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский.Фестиваль продлится до 13 июля. Подробнее узнать о его программе можно на сайте.