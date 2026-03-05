В Петербурге в ближайшие пять лет появится 50 тысяч новых рабочих мест

05 марта 2026, 13:44

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге в ближайшие пять лет планируют создать более 50 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.





На сегодняшний день, по его словам, развитие промышленности города является ключевым фактором конкурентоспособности на международной арене. Растут объемы производства, особенно в области электроники, транспортного и энергомашиностроения.





«Петербург демонстрирует высокий уровень локализации продукции, активно внедряет современные производственные процессы, формирует эффективные инструменты стимулирования инвестиций», — приводит «Петербургский дневник» слова Ситова.