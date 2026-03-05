В Петербурге в ближайшие пять лет появится 50 тысяч новых рабочих мест
В Санкт-Петербурге в ближайшие пять лет планируют создать более 50 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.
На сегодняшний день, по его словам, развитие промышленности города является ключевым фактором конкурентоспособности на международной арене. Растут объемы производства, особенно в области электроники, транспортного и энергомашиностроения.
«Петербург демонстрирует высокий уровень локализации продукции, активно внедряет современные производственные процессы, формирует эффективные инструменты стимулирования инвестиций», — приводит «Петербургский дневник» слова Ситова.
Он уточнил, что благодаря активному сотрудничеству с крупными предприятиями удается реализовать проекты по созданию качественной отечественной продукции.
Он добавил, что в ближайшие пять лет в городе создадут более 20 новых промышленных предприятий, где появится порядка 50 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, ведется работа над созданием необходимой инфраструктуры. Так, уже к 2030 году в городе появятся 30 индустриальных и технопарков и две технологические долины.