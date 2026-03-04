Подмосковье стало лидером по роботизации производства
Московская области является регионом-лидером по внедрению роботов в производство. Такое мнение высказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, региональный координатор проекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев, сообщает пресс-служба партии.
Жигарев отметил, что за год в регионе число промышленных роботов увеличилось на 73%. Важную роль в этом играет поддержка властей.
«Руководство области не только помогает предприятиям закупать оборудование, но и поддерживает создание собственных производств роботов — в случае строительства таких заводов инвесторы могут вернуть до 20% затрат», — сказал Кирилл Жигарев.Всего в Московской области в настоящее время задействованы около двух тысяч промышленных роботов.
Роботизация и цифровая трансформация производства на основе отечественного оборудования является одним из направлений Народной программы «Единой России».
Развитие промышленности единороссы обсудили на первом отчётно-программном форуме, который состоялся в Екатеринбурге 19 февраля. Как сообщил председатель партии Дмитрий Медведев, за время реализации Народной программы на развитие промышленности направили свыше 300 млрд рублей.