Подмосковье стало лидером по роботизации производства

Московская области является регионом-лидером по внедрению роботов в производство. Такое мнение высказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, региональный координатор проекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев, сообщает пресс-служба партии.





Жигарев отметил, что за год в регионе число промышленных роботов увеличилось на 73%. Важную роль в этом играет поддержка властей.





«Руководство области не только помогает предприятиям закупать оборудование, но и поддерживает создание собственных производств роботов — в случае строительства таких заводов инвесторы могут вернуть до 20% затрат», — сказал Кирилл Жигарев.