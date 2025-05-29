Ученики Физтех-лицея стали триумфаторами международного турнира роботов
Команда Физтех-лицея имени П. Л. Капицы заняла весь пьедестал на Международных соревнованиях International RoboSport Competition 2025. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Соревнования проходили в Национальном университете науки и технологий Каосюна в Тайване. Это один из ведущих технических вузов Азии.
«Подмосковные школьники завоевали золото, серебро и бронзу, заняв весь пьедестал почёта среди 300 команд из разных стран и более 800 участников. Это ошеломительный результат для всей России. Ребята блестяще проявили себя в одной из самых технологически сложных дисциплин современности», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Участники состязались в двух ключевых дисциплинах. В рамках HuroCup командам предстояло продемонстрировать возможности человекоподобных роботов, способных выполнять задачи, моделирующие реальные физические нагрузки. Дисциплина AndroSot представляла собой футбольный турнир автономных роботов.
Золотыми медалистами стали Илья Борисов и Никита Комков, серебряными – Максим Косарев и Эрик Мустакимов, бронзовым – Андрей Фирстов.
В ведомстве напомнили, что в этом году в копилке Подмосковья – уже 17 медалей международных олимпиад. Среди них – золото Romanian Master of Mathematics, 11 медалей Жаутыковской олимпиады, четыре награды Азиатской физической олимпиады и победа на Международной биологической олимпиаде.