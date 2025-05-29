Ученики Физтех-лицея стали триумфаторами международного турнира роботов

29 мая 2025, 21:03

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда Физтех-лицея имени П. Л. Капицы заняла весь пьедестал на Международных соревнованиях International RoboSport Competition 2025. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.





Соревнования проходили в Национальном университете науки и технологий Каосюна в Тайване. Это один из ведущих технических вузов Азии.

«Подмосковные школьники завоевали золото, серебро и бронзу, заняв весь пьедестал почёта среди 300 команд из разных стран и более 800 участников. Это ошеломительный результат для всей России. Ребята блестяще проявили себя в одной из самых технологически сложных дисциплин современности», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.