С разгромившими кладбище в Снежинске подростками работают психологи

24 июля 2025, 09:31

Фото: iStock/axeiz77

С подростками, которые разгромили могилы в поселке Ближний Береговой под Снежинском, работают психологи. Также беседы с их семьями проводят представители социальных служб. Специалисты пытаются понять причины такого поступка и не допустить подобных инцидентов в будущем. Об этом сообщает городская администрация на своей странице во «Вконтакте».





Также отмечается, что ситуация находится на личном контроле главы города Андрея Пульникова. Теперь территория кладбища будет охраняться. Жителей призвали бережно относиться к местам памяти, а также сообщать о любых актах вандализма.

«В настоящее время ведется комплексная работа с семьями подростков с привлечением специалистов социальных служб и психологов. Главная задача — понять причины произошедшего и провести профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов», — говорится в сообщении.