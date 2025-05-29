Неизвестные сожгли родное поместье принцессы Дианы
Вандалы подожгли фермерский дом принцессы Дианы в поместье Нортгемптоншира, сообщила газета Daily Mail, ссылаясь на родных покойной принцессы.
Неизвестные устроили пожар в Альторп-хаусе. Брат умершей принцессы Дианы Чарльз Спенсер в соцсети X рассказал о происшествии.
«Потрясен, узнав, что один из фермерских домов. К счастью, в то время незанятый дом был, по-видимому, сожжен вандалами прошлой ночью», — отметил мужчина.
Еще Чарльз выразил благодарность пожарным Нортгемптоншира за то, что они «делали все возможное».
Инцидент произошел в ночь на 28 мая. Пламя разгорелось примерно в 1:30. Прибывшие на место четыре пожарных расчета боролись с пламенем до утра.
«Фермерский дом, который мы потеряли в результате преднамеренного акта вандализма, пришлось снести до основания. Это очень печально. Вот в каком мире мы живем», — подчеркнул глава охраны поместья Адей Грино в соцсетях.
Напомним, Диана, принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе в 1997 году. Прах женщины покоится на территории поместья Альторп.
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