В девяти подмосковных округах устранили незаконные граффити и рекламу

28 мая 2025, 09:27

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора очистили объекты дорожной инфраструктуры от нелегальной рекламы и граффити в девяти округах Подмосковья на 11 региональных автодорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.