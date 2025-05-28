В девяти подмосковных округах устранили незаконные граффити и рекламу
Специалисты Мосавтодора очистили объекты дорожной инфраструктуры от нелегальной рекламы и граффити в девяти округах Подмосковья на 11 региональных автодорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Богородском округе специалисты очистили от рекламы остановочные павильоны на улице Ленина в селе Кудиново, а также дорожные знаки на улице Шоссейной в деревне Старые Псарьки и на Бисеровском шоссе в Электроуглях.
Аналогичные работы провели на улице Первомайской в Лосино-Петровском, на 1-м Советском переулке в Щёлкове и на Каринском шоссе в Зарайске, где были демонтированы рекламные материалы с остановок и знаков.
В Люберцах (Комсомольский проспект), Долгопрудном (улица 1-я Советская) и Луховицах (улица Пушкина) дорожные знаки очистили от граффити. Также от вандальных надписей были избавлены остановочные павильоны на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик (Балашиха) и на Западном объезде Сергиева Посада.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что порча дорожной инфраструктуры не только нарушает действующее законодательство, но и может создать угрозу для безопасности участников дорожного движения. Ведомство призывает граждан бережно относиться к элементам улично-дорожной сети.
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