В Петербурге вдвое выросло число мужчин в декретном отпуске

16 октября 2025, 18:53

Фото: iStock/O_Lypa

Количество отцов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оформивших пособие по уходу за ребенком до полутора лет, в 2025 году увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР).





В ведомстве уточнили, что уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец или другой работающий родственник. Для этого достаточно подать заявление по месту работы — далее информация передается в СФР, который назначает выплату.



Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года, но не менее 10 103,83 рубля и не более 68 995,48 рубля в месяц.





«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сегодня получает более 67 тысяч человек. Из них 15 процентов составляют мужчины. Выбирая, кто в семье будет ухаживать за маленьким ребенком, а кто пойдет работать, стоит помнить, что после назначения пособия, изменение получателя законодательством не предусмотрено», — отметил управляющий отделением СФР по региону Константин Островский.