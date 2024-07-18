В Петербурге ведутся работы по открытию новых причалов

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В Санкт-Петербурге будут открыты новые причалы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Агентства внешнего транспорта (АВТ) Евгений Батраков
Так, на набережной Фонтанки установят новый причал «Музей Фаберже», который откроют до конца июля 2024 года. А причалы в Кронштадте «Летняя пристань» и «Зимняя пристань» будут переданы в управление АВТ.
До этого россиянам рассказали, как создать свой собственный декоративный сад. Специалисты рекомендуют сначала определить площадь сада, формы и размеры с учётом климата местности, а также определить бюджет работ. Как пишет Общественная Служба Новостей, необходимо продумать функционал пространства, выбрать подходящие материалы для мощения дорожек, установки ограждений и других элементов, продумать систему освещения.
Ранее глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин сообщал, что открытый для посещения после обновления сквер «Яблоневый сад» по просьбам жителей разбили на две части.
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Обновлённый в Серебряных Прудах сквер «Яблоневый сад» разделили на две части
«В 2024 году в рамках обновления существующих бетонных причалов будет реализовываться проект установки палов и причалов нового типа из металлических понтонов, которые позволят спокойно принимать пассажирские суда типа «Москва» и «Нева». Металлические понтоны планируется установить у Летнего сада и Адмиралтейства», – добавил в беседе с «Петербургским дневником» Батраков.
До этого россиянам рассказали, как создать свой собственный декоративный сад. Специалисты рекомендуют сначала определить площадь сада, формы и размеры с учётом климата местности, а также определить бюджет работ. Как пишет Общественная Служба Новостей, необходимо продумать функционал пространства, выбрать подходящие материалы для мощения дорожек, установки ограждений и других элементов, продумать систему освещения.
Ранее глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин сообщал, что открытый для посещения после обновления сквер «Яблоневый сад» по просьбам жителей разбили на две части.
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Обновлённый в Серебряных Прудах сквер «Яблоневый сад» разделили на две части
Мелисса Тимофеева