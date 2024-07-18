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В Петербурге ведутся работы по открытию новых причалов

18 июля 2024, 17:08
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

В Санкт-Петербурге будут открыты новые причалы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Агентства внешнего транспорта (АВТ) Евгений Батраков
Так, на набережной Фонтанки установят новый причал «Музей Фаберже», который откроют до конца июля 2024 года. А причалы в Кронштадте «Летняя пристань» и «Зимняя пристань» будут переданы в управление АВТ.

«В 2024 году в рамках обновления существующих бетонных причалов будет реализовываться проект установки палов и причалов нового типа из металлических понтонов, которые позволят спокойно принимать пассажирские суда типа «Москва» и «Нева». Металлические понтоны планируется установить у Летнего сада и Адмиралтейства», – добавил в беседе с «Петербургским дневником» Батраков.



До этого россиянам рассказали, как создать свой собственный декоративный сад. Специалисты рекомендуют сначала определить площадь сада, формы и размеры с учётом климата местности, а также определить бюджет работ. Как пишет Общественная Служба Новостей, необходимо продумать функционал пространства, выбрать подходящие материалы для мощения дорожек, установки ограждений и других элементов, продумать систему освещения.

Ранее глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин сообщал, что открытый для посещения после обновления сквер «Яблоневый сад» по просьбам жителей разбили на две части.

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#благоустройство
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#санкт-петербург
Администрация Наро-Фоминска провела выездной приём в деревне Шустиково
18 июля 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Актуальные проблемы села Шустиково обсудили с местными жителями представители администрации Наро-Фоминского городского округа в ходе выездного приёма, который состоялся 17 июля, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В центре внимания оказались проблемы ЖКХ, благоустройства и дорожного строительства, а также медобслуживания населения. Часть проблем удалось решить на месте, в том числе вопрос по установке фонаря, оборудования спортплощадки для мини-футбола и отсыпки щебнем проблемного участка дороги», — говорится в сообщении.
Замглавы округа Наталья Трофимова также сообщила, что удалось решить вопрос об организации медосмотра учеников местной школы. Скорее всего, его проведут в шустиковском ФАПе.

В числе более сложных вопросов власти округа обсудили с пришедшими проблему качества питьевой воды: в Шустикове она перенасыщена железом. По плану, новый водозаборный узел, который обеспечит жителей качественной водой, должны построить только в 2026 году, однако первый замглавы округа Виталий Ширшов принял решение по возможности сдвинуть этот срок на год раньше. А до появления нового ВЗУ работники Водоканала должны будут проводить внеплановые прочистки труб.

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#наро-фоминск
#выездная администрация
#вода
#жкх
#медицина
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Приставы требуют изъять бывший офис «Югры» из-за долгов Хотина
18 июля 2024, 17:00

Фото: istockphoto / lakshmiprasad

Судебные приставы передали в собственность государства три бизнес-центра, принадлежавших банкиру Алексею Хотину. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП РФ.
Судебные приставы продолжают принудительно исполнять решение суда о взыскании с Хотина ущерба от неуплаты налогов в особо крупном размере в пользу Российской Федерации.

«В рамках этого процесса были проведены исполнительные действия по передаче на ответственное хранение трёх бизнес-центров в Москве: «Таволга», Silver Stone и Loft Ville. Также ранее началась передача государству других объектов, принадлежащих Хотину, таких как гостиница Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный сезон», торговый центр и бизнес-центр «Черемушки», а также бизнес-центр «Агат», — сообщили в РБК.

Замоскворецкий суд столицы по иску Генпрокуратуры взыскал с Хотина, как бенефициара «Русь-Ойла», более 192 миллионов рублей за неуплату налогов в пользу РФ. Кроме того, в доход государства были обращены акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл».

Бывший владелец лопнувшего банка «Югра» был также осуждён на 9 лет колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.

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#хранение
#приставы
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#акции
#рф
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Расписание аэроэкспрессов до Шереметьево изменится 20-21 июля
18 июля 2024, 16:54

Фото: медиаархив.рф

График движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево, изменится в ближайшие выходные — 20-21 июля — из-за работ на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«В указанный период интервал между некоторым аэроэкспрессами, следующими до аэропорта Шереметьево и обратно, увеличится до одного часа», — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что доехать до Шереметьево, а также от аэропорта до Москвы можно на экспресс-автобусах. От станции метро «Ховрино» каждые восемь минут отходит автобус №1195 до терминалов В и С, и каждые 15-20 минут — автобус №1195D до терминала D.

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#минтранс мо
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В Сочи столкнулись с дефицитом топлива
SHOT: На заправках Сочи кончается бензин из-за большого потока туристов
18 июля 2024, 16:52

Фото: istockphoto/bizoo_n

С дефицитом бензина столкнулись в Сочи из-за роста потока туристов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Уточняется, что нехватка топлива наблюдается в Лазаревском (район города), в частности, пару дней назад пропал Аи-92, а перед этим исчез Аи-95.
Как отмечают заправщики, причина локального дефицита в активном спросе со стороны отдыхающих, забирающих все топливные запасы по дороге в Адлер. По утверждению Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристический поток в Сочи в 2024 году увеличился на треть, включая тех, кто использует свой транспорт.

Как сообщалось ранее, ценник на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достиг новой максимальной отметки.

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#россия
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#топливо
#бензин
#дефицит
#новости
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UNILAD: судимого за педофилию участника Олимпиады поселят отдельно от спортсменов
18 июля 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis

Ранее судимого за педофилию нидерландца, которого допустили до Олимпийских игр-2024 в Париже, поселят отдельно от остальных спортсменов. Об этом со ссылкой на британское издание UNILAD пишет RT. Такое решение для спокойствия других участников соревнований принял нидерландский олимпийский комитет, говорится в сообщении.
По данным издания, 10 лет назад Стивена ван де Вельде приговорили к 4 годам колонии за изнасилование 12-летней девочки, а в этом году его отобрали в команду Нидерландов по пляжному волейболу.

Сообщается, что нидерландский олимпийский комитет решил «принять дополнительные меры» в отношении Де Вальдо, поселив его отдельно, чтобы «обеспечить спокойствие остальных участников» Олимпиады-2024.

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#париж
#нидерланды
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Воробьёв назвал сроки открытия кампусов Технолицея им. Долгих для педагогов и учащихся
Названы сроки открытия кампусов Технолицея им. Долгих для педагогов и учащихся
18 июля 2024, 16:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Технолицее им. В.И. Долгих к началу учебного года откроют кампус для преподавателей, а к концу 2024-го введут ещё два – для учащихся. Такие сроки назвал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал в Истру проверить ход строительных работ. Площадь каждого кампуса – 3 тыс. кв. м.
Он напомнил, что Технолицей был сдан в прошлом году. С того момента численность учащихся почти удвоилась. Важно обеспечить проживание в трёх флагманских образовательных центрах Подмосковья не только ребят, но и учителей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы заинтересованы в привлечении самых одарённых педагогов. Ежегодно сдаём порядка 30 школ и детсадов, поэтому постоянно ищем новые кадры. Сдать первый кампус для преподавателей Технолицея планируют к началу учебного года. Он для нас очень важен, потому что сейчас педагоги вынуждены много времени тратить на дорогу. Мы посмотрели номера, они очень красивые, современные. Два других кампуса для проживания ребят прошу строителей подготовить к концу года», – сказал губернатор.
Сейчас в состав одного из трёх образовательных кластеров Подмосковья входят школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. На территории расположен стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, детские игровые и спортивные площадки. Вблизи обустроили две парковки. До конца года планируют сделать еще одну.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новый корпус для преподавателей рассчитан на 50 мест. В нём будут жить педагоги и члены их семей, которые приехали в Подмосковье из разных стран – Великобритании, США, Аргентины, ЮАР, а также из 12 регионов России. Готовность объекта – 85%.
«В кампусе будут полноценные квартиры с кухнями, посудомоечными машинами, плитами – всё под ключ. Наша задача – создать условия, чтобы коллеги чувствовали себя как дома. Запрос на это большой, уже получили все заявления от сотрудников. Кто-то планирует здесь жить один, кто-то – с семьей, детьми. Такая возможность есть», – отметил замдиректора Технолицея им. В.И. Долгих Максим Никифоров.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кампусы для детей из других регионов, которые введут в конце года, рассчитаны на 96 и 112 человек. Сейчас готовность корпусов превышает 40%.
«Кампус для преподавателей будет вводиться в августе, чтобы в сентябре-октябре педагоги могли туда заехать, разместиться. Детские планируем ввести в декабре, а январь-февраль отводим под оснащение», – поделился планами представитель подрядчика Алексей Садков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В прошлом году, помимо ребят из Подмосковья, в лицей поступили одарённые ученики из Крыма, с Кубани, Сахалина, Ханты-Мансийска, Тюмени и Татарстана – всего из 17 субъектов Федерации. Планируется, что в новом учебном году образовательный кластер откроет двери для 950 ребят – 707 школьников и 243 дошколят.

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#преподаватель
#истра
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В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги
18 июля 2024, 16:06

Фото: iStock/Studio_Dagdagaz

Предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий «Архбум тиссью групп» создало первую смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что предприятие усиливает работу по импортозамещению. Согласно информации источника, ранее данное средство гигиены не производили российские компании.

Примечательно, что туалетная бумага Soffione с уникальной втулкой уже в продаже в российских магазинах.

Ранее онколог Дмитрий Масленников сообщил, что использованием туалетной бумаги может стать причиной проблем со здоровьем. Специалист отметил, что туалетная бумага может раздражать кожу и провоцировать возникновение микротравм, а также она может способствовать развитию инфекционных и воспалительных процессов.

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#производство
#гигиена
#здоровье
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Названы способы взять ипотеку без первого взноса
Риелтор Шмелев заявил о возможности взять ипотеку без первого взноса
18 июля 2024, 16:03

Фото: iStock/Diy13

Агент по недвижимости Владимир Шмелев назвал два метода взять ипотеку без первоначального взноса.
«В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал, если он имеется. А когда уже есть квартира и, к примеру, хочется купить недвижимость побольше, есть вариант взять кредит под залог прежнего жилья», — отметил в беседе с «Москвой 24» Шмелев.

При этом он предупредил, что второй способ имеет существенный минус: из-за обременения в пользу банка продать прежнее жильё при желании не получится без погашения задолженности.

А председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о недопустимости сомнительных схем с оформлением нескольких льготных ипотек.

«У нас, к сожалению, некоторые ушлые лица пользовались пробелом в законодательстве, брали несколько льготных кредитов. Злоупотребляли. Надо отметить, что подавляющее число заёмщиков себе такого не позволяли. Считаю, что нормальная практика — один льготный кредит, как всем добропорядочным гражданам. По одному льготному кредиту — это нормально», — пояснил в беседе с RT Шмелев.

Ранее сообщали, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.

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#квартира
#банки
#недвижимость
#кредит
#материнский капитал
#ипотека
#жильё
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В Подольске капитально отремонтируют котельную
18 июля 2024, 15:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт котельной планируется провести в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, извещение об электронных торгах за подряд на работы опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и разработать рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт котельной Климовского специализированного патронного завода (КПМЗ) в округе Подольск», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 343 миллиона 314 тысяч 650 рублей, заявки принимаются до 31 июля. Финансирование капитального ремонта будет вестись из бюджета Московской области и округа Подольск.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#котельная
#капремонт
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