В Подмосковье продлили разрешение на стройку без согласования облика здания

31 марта 2026, 13:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Возможность строить здания без согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) продлили Московской области до 30 июня текущего года. Это касается нежилых объектов площадью менее полутора тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и строительству региона.





Согласовывать АГО также не требуется при строительстве гаражей, автозаправочных станций, линейных объектов и частных домов.





«Обязательное согласование АГО остаётся в силе для объектов соцобслуживания, медицины, физкультуры, культурного развития и образования. Срок согласования составляет десять рабочих дней», — отмечается в сообщении.