В Подмосковье продлили разрешение на стройку без согласования облика здания
Возможность строить здания без согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) продлили Московской области до 30 июня текущего года. Это касается нежилых объектов площадью менее полутора тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и строительству региона.
Согласовывать АГО также не требуется при строительстве гаражей, автозаправочных станций, линейных объектов и частных домов.
«Обязательное согласование АГО остаётся в силе для объектов соцобслуживания, медицины, физкультуры, культурного развития и образования. Срок согласования составляет десять рабочих дней», — отмечается в сообщении.Требования к архитектурно-градостроительному облику построек, включая цвета и отделочные материалы, прописаны в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ).