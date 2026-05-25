На строительстве двух домов ЖК «Резиденция Сколково» начались фасадные работы
Жилой корпус «Резиденция Сколково» строят на территории посёлка Заречье Одинцовского округа. В настоящее время на девятиэтажных корпусах 2.1 и 2.2 стартовали работы по обустройству фасадов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Общая площадь домов на 471 квартиру с подземным паркингом на 250 машин составляет более 61,5 тыс. квадратных метров.
«Сейчас на корпусах устанавливают кронштейны подсистемы фасадов и параллельно вставляют окна», — говорится в сообщении.Верхний — декоративный — слой фасада покроют плиткой светлых и тёмных тонов, а межэтажные пояса выделят композитными панелями чёрного цвета.
Во дворе установят три детские площадки, а также обустроят зону для занятия спортом и зону отдыха.