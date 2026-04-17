17 апреля 2026, 12:45

«Известия»: В Петербурге видели «космическую медузу»

Фото: istockphoto/vadimrysev

В ночь на 17 апреля жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного атмосферного явления, напоминающего «космическую медузу».





Как сообщают «Известия», необычный след в небе возник в результате запуска ракеты-носителя. Видео очевидцев публикует издание в своем Telegram-канале.



Расстояние от Северной столицы до космодрома Плесецк по прямой составляет около 600 километров. В Министерстве обороны РФ уточнили, что военные спутники после пуска ракеты успешно вывели на целевую орбиту и приняли на управление Космическими войсками. Старт и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.



Сегодня ночью Воздушно-космические силы РФ произвели пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б».



