В Минобороны заявили о применении ВСУ умных бомб в зоне СВО
За прошедшие сутки в зоне проведения СВО российские средства ПВО уничтожили девять управляемых авиационных бомб, применённых ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что такие боеприпасы нередко называют умными из‑за высокой точности и значительной дальности применения. Также, по данным ведомства, за указанный период украинская сторона задействовала 204 беспилотника самолётного типа. Всех их сбили силами ПВО.
Ранее БПЛА ВСУ атаковали Кирово-Чепецк. Ситуация находится под контролем. На месте работают спасательные службы. В город выехал первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства региона.
Кроме того, стало известно, что ВСУ ударили по российскому газовозу в Средиземном море.
