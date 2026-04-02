В Минобороны назвали число сбитых БПЛА за сутки

02 апреля 2026, 13:27

Российские силы ПВО сбили 291 беспилотник ВСУ и пять авиабомб за сутки

Российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили 291 украинский БПЛА самолетного типа и пять управляемых авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





В ведомстве также отметили, что с начала проведения СВО противник потерял уже более 130 тысяч беспилотников.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – говорится в сообщении.