В Минобороны назвали число сбитых БПЛА за сутки
Российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили 291 украинский БПЛА самолетного типа и пять управляемых авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
В ведомстве также отметили, что с начала проведения СВО противник потерял уже более 130 тысяч беспилотников.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – говорится в сообщении.Напомним, в ночь на 2 апреля над российскими регионами подавили 147 дронов. Атаку отразили в Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Смоленской и Тульской областях, Краснодарском крае, Крыму, Башкирии и Адыгее.