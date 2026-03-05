Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Яровую в ДНР
Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий взяли под контроль населённый пункт Яровая в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
Также, по данным ведомства, российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Лозового, Яцковки, Рубцов, Соснового, Святогорска и Красного Лимана. Кроме того, по противнику ударили у Новоегоровки в ЛНР и Дружелюбовки в Харьковской области.
Как утверждается в сводке, потери украинской стороны на этом направлении составили более 180 единиц живой силы, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия. Спецоперация продолжается.
Ранее ПВО за ночь уничтожила 76 дронов ВСУ над территорией России.
Читайте также: