В Петербурге высадят свыше 5,5 млн цветов в честь Года единства народов России
Санкт-Петербург украсят цветами в честь Года единства народов России, объявленного президентом страны. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на слова губернатора Александра Беглова.
Садово-парковые предприятия города собираются высадить свыше 5,5 миллиона цветов. Уже весной на видовых местах, главных площадях, возле мемориалов, в скверах и садах распустятся порядка 600 тысяч виол, а также взойдут посаженные осенью около 300 тысяч луковичных, большая часть из которых – тюльпаны.
Отмечается, что яркие композиции появятся в разных районах Северной столицы. В Муринском парке цветники посвятят Кавказу, Татарстану, Башкирии, Кубани, Крыму и Новороссии. Там будут расти однолетники и многолетники, деревья и кустарники.
В Московском парке Победы возле входа на аттракционы развернется живой триколор. В Пушкине в сквере на пересечении Дворцовой и Магазейной улиц цветы высадят в виде карты страны. Изображения флага появятся также на Октябрьском бульваре в Пушкине, в сквере Победы в Павловске и других местах.
