В Петербурге выставили на продажу квартиру Ирины Болгар

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На Васильевском острове в Санкт-Петербурге квартира Ирины Болгар, которая предположительно является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, выставлена на продажу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Издание утверждает, что в этом доме женщина провела свои детские и подростковые годы. Журналист охарактеризовал жилплощадь как «трущобы».
Ранее Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым вместе с Павлом Дуровым имуществом.
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