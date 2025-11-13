В Петербурге выставили на продажу самую дорогую сталинку за 1,1 миллиарда рублей
В Санкт-Петербурге на продажу выставлен пентхаус площадью более 600 квадратных метров в сталинке на Мытнинской набережной. Как сообщает Telegram-канал Mash, жильё принадлежит бывшему заместителю гендиректора «Алросы» Константину Машинскому.
Апартаменты оценили в 1,1 миллиарда рублей. В них шесть комнат, четыре санузла, три балкона, панорамные окна и подземный паркинг. Из окон открывается вид на Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Адмиралтейство.
Ранее Машинский проходил по делу о превышении должностных полномочий, однако избежал наказания. Суд закрыл дело, так как он возместил ущерб и не имел судимости.
