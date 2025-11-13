В Новосибирске 11-месячный ребёнок отравился капсулами для стирки

13 ноября 2025, 16:37

Фото: iStock/sponge_po

11-месячный мальчик из Новосибирска получил сильное отравление и обострение пневмонии после того, как съел несколько капсул для стирки «Лоск Color». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.