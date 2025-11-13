Достижения.рф

В Новосибирске 11-месячный ребёнок отравился капсулами для стирки

Фото: iStock/sponge_po

11-месячный мальчик из Новосибирска получил сильное отравление и обострение пневмонии после того, как съел несколько капсул для стирки «Лоск Color». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По информации издания, мать ребёнка, 34-летняя Анна, ненадолго отвлеклась, пока старшая дочь вскрыла упаковку с капсулами и рассыпала их на пол. Младший ребёнок успел проглотить несколько штук. Уже через несколько минут у малыша началась рвота и поднялась температура. Врачи диагностировали химическую интоксикацию и аспирационную пневмонию.

Случай вызвал обсуждение в сети — пользователи требуют от производителей усилить защиту упаковок, так как дети всё чаще становятся жертвами подобных инцидентов, привлекаемых ярким видом капсул.

Иван Мусатов

