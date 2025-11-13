Украинская беженка зарезала маленького сына в Италии

13 ноября 2025, 16:04

Daily Mail: украинка перерезала горло девятилетнему сыну в Италии

Фото: iStock/PaulBiryukov

55-летняя гражданка Украины зарезала своего девятилетнего сына кухонным ножом в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.