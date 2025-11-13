Украинская беженка зарезала маленького сына в Италии
55-летняя гражданка Украины зарезала своего девятилетнего сына кухонным ножом в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.
Трагический инцидент произошел в городе Муджа. Мальчик жил вместе с отцом, 58-летним итальянцем. В день трагедии школьника не было дома. Мужчина вызвал экстренные службы, когда не смог дозвониться бывшей жене. Силовики пришли к ней домой и нашли тело ребенка с перерезанным горлом в ванной. Его мать в это время находилась в шоковом состоянии.
Известно, что за женщиной следили сотрудники Центра психического здоровья, а семья находилась под наблюдением социальных служб из-за сложных отношений экс-супругов. Сейчас нерадивая родительница находится в полиции. Расследование дела продолжается.
