Курсант университета МВД покончил с собой на тренировке в Москве

Mash: Курсант московского университета МВД совершил самоубийство
Студент второго курса Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя совершил самоубийство во время занятия в тире. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Прибывшие на место медики не смогли спасти 19-летнего молодого человека. По данным Baza, он приехал в Москву на учёбу из Твери.
На месте работают следственные органы.
Ранее сообщалось, что на западе столицы женщина убила своего шестилетнего сына и попыталась покончить с собой. По информации следствия, перед нападением она приняла таблетки. Расследование продолжается.
