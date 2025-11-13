Курсант университета МВД покончил с собой на тренировке в Москве

13 ноября 2025, 16:16

Mash: Курсант московского университета МВД совершил самоубийство

Фото: istockphoto/blinow61

Студент второго курса Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя совершил самоубийство во время занятия в тире. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.