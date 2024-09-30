В Петербурге выставлена на продажу квартира Достоевского

Фото: istockphoto/Goroda
Квартира в центре Санкт-Петербурга, в которой несколько лет проживал великий русский писатель Ф. М. Достоевский, выставлена на продажу. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».
Указана цена исторического объекта недвижимости — 25,5 миллиона рублей, передаёт РБК. Четырёхкомнатная квартира, в которой писатель жил во время написания романа «Бедные люди», является двусторонней. Её окна выходят в Графский переулок и на Владимирский проспект. Площадь жилища составляет 104 квадратных метров.
На фотографиях, которыми сопровождается объявление, видно, что от исторической обстановки в помещении ничего не осталось, а сама квартира находится в аварийном состоянии — полы вскрыты, а обои сорваны. Пользователи портала удивляются, что выкупом исторической квартиры не заинтересовались городские власти с тем, чтобы устроить там литературное пространство или музей.
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Александр Бойцов