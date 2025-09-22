В Петербурге вновь продается одежда из Zara

22 сентября 2025, 20:22

РБК: В Петербурге вновь продается одежда бренда Zara и Bershka

Фото: istockphoto/AnnaStills

Сеть магазинов «Твое» запустила проект «Твое и Ко», согласно которому в российских розничных точках продаются бренды Inditex — включая Zara, PullBear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.