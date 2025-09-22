В Петербурге вновь продается одежда из Zara
Сеть магазинов «Твое» запустила проект «Твое и Ко», согласно которому в российских розничных точках продаются бренды Inditex — включая Zara, PullBear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.
Как пишет РБК, вещи этих марок появились в магазине сети в торговом центре «Охта Молл». По данным издания, проект уже стартовал в Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре. Всего в нём задействовали девять торговых точек.
На горячей линии «Твое» корреспонденту сообщили, что товары Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho доступны только в отдельных магазинах сети, а оформить онлайн‑заказ или предварительно забронировать такие позиции нельзя. Руководитель отдела маркетинга «Охта Молл» Наталья Тарасенко подтвердила появление в магазине «Твое» вещей Inditex, но подробные комментарии давать не стала.
Ранее Inditex, у которой в России работало более 500 магазинов, временно приостановила деятельность в стране в связи с событиями 2022 года.
