В Подмосковье установили более 1,5 тыс. ёмкостей для сбора текстиля
Свыше полутора тысяч ёмкостей для сбора текстильных изделий установили на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Из баков для сбора вещи попадают на склад, где их сортируют: пригодные для носки отправляют в благотворительны фонды для передачи нуждающимся, а рваные и изношенные идут на переработку.
«Положить в бак можно одежду и обувь, полотенца, постельное бельё, обрезки тканей и швейных изделий», — говорится в сообщении.Перед сдачей вещи рекомендуется постирать, сложить, проверить карманы, а при сдаче обуви связать пары шнурками, чтобы они не потерялись при перевозке.
Узнать, где расположены ёмкости для сбора текстильных отходов, можно на сайте проекта «Благодарный шкаф».