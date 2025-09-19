В Подмосковье установили более 1,5 тыс. ёмкостей для сбора текстиля

19 сентября 2025, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше полутора тысяч ёмкостей для сбора текстильных изделий установили на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Из баков для сбора вещи попадают на склад, где их сортируют: пригодные для носки отправляют в благотворительны фонды для передачи нуждающимся, а рваные и изношенные идут на переработку.





«Положить в бак можно одежду и обувь, полотенца, постельное бельё, обрезки тканей и швейных изделий», — говорится в сообщении.