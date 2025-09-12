Подмосковная компания разработала новый комбинезон для пожарных и спасателей
Подмосковная компания «Энергоконтракт» разработала термоогнестойкий комбинезон спасателя «Лидер». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания производит защитную одежду для пожарных и спасателей. Эргономика и конструкция изделия разработаны при участии самих сотрудников экстренных ведомств. Комбинезон предназначен для защиты человека при проведении аварийно-спасательных работ, в том числе от повышенных температур, открытого пламени и непогоды. Серийный выпуск изделий уже запущен», – отметили в ведомстве.В числе первых пользователей было сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск». Они занимаются поиском пропавших и содействуют МЧС при чрезвычайных ситуациях. Компания закупила 100 комбинезонов, 68 из которых уже эксплуатируются.
Как отметили в министерстве, изделия сертифицированы, обладают заключениями Минпромторга и соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза. Их протестировали по методам Госстандартов.