В Подольске прошёл фестиваль «Маркет Бочка» с товарами ручной работы
В парке имени Виктора Талалихина 20 и 21 сентября состоялся фестиваль молодежной культуры «Маркет Бочка», сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Посетителям представили одежду, керамику, крафтовый сыр, украшения и другие изделия ручной работы.
Особый интерес вызвало парфюмерное ателье с большим выбором ароматов. На ярмарке предлагали детскую одежду с вышивкой и вязаные вещи для взрослых, а также куртки, пиджаки, рубашки и футболки с ручной росписью. Отдельный стенд был посвящён украшениям из полимерной глины.
Музыкальная лавка «Чемодан Варганов» представила варганы, окарины, флейты, калимбы, поющие чаши и другие инструменты.
Программа включала мастер-классы, DJ-сеты, розыгрыши и гастрономические зоны. Организаторы отмечают, что «Маркет Бочка» регулярно знакомит жителей и гостей Подольска с работами местных мастеров.
