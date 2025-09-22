В Подольске прошёл фестиваль «Маркет Бочка» с товарами ручной работы

22 сентября 2025, 09:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В парке имени Виктора Талалихина 20 и 21 сентября состоялся фестиваль молодежной культуры «Маркет Бочка», сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.