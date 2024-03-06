В Петербурге во время проверки систем оповещения включили оперу «Евгений Онегин»

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«Потому что в этом году 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 145 лет с момента премьеры самой оперы «Евгений Онегин». Воспользовались возможностью напомнить о тех замечательных событиях», — передает RT сообщение пресс-службы питерской администрации.
Отмечается, что премьера оперы «Евгений Онегин» состоялась в марте 1879 года.
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