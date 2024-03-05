В Подмосковье 6 марта проведут проверку систем оповещения населения

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Комплексную проверку готовности региональной системы оповещения населения проведут в Московской области в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«В период проверки — с 10:30 до 12:00 — в населённых пунктах Подмосковья будут включены электросирены с непрерывным вещанием «Внимание всем!». А в 10:43 на десяти федеральных каналах телевидения и радиоканалах, которые входят в первый мультиплекс цифрового ТВ, а также на телеканале 360 штатное вещание прервётся на сообщение о проверке систем оповещения», — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что по ТВ и радио транслироваться будет следующее сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».
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