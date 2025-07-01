В Подмосковье за месяц провели более 4 тысяч работ на коммунальных сетях

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

За последний месяц специалисты водоканалов Подмосковья выполнили свыше 4 тысяч мероприятий по обслуживанию и развитию коммунальной инфраструктуры, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



В рамках работ проведены:

  • текущий ремонт, профилактический осмотр и техническое обслуживание оборудования на около 350 объектах;
  • прочистка и восстановление проходимости более 1,2 тысячи участков внутриквартальных канализационных сетей;
  • свыше 2 тысяч плановых проверок качества воды и сточных вод, а также отбор проб по обращениям жителей на объектах и внешних сетях.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В ряде муниципалитетов завершены крупные локальные проекты:
  • в Шатуре заменили 76 метров трубопровода диаметром 160 и 300 мм;
  • в Богородском округе отремонтировали водопроводные сети на улицах Советской Конституции и Ильича в Ногинске, а также на Мариинской и Комсомольской в Электроуглях;
  • в Электростали на улице Николаева заменили 50 метров канализационных сетей диаметром 250 мм, дополнительно проведён ремонт и герметизация колодцев;
  • в Егорьевске продолжается реконструкция первой камеры переключения правой ветки магистрального коллектора Егорьевск – Воскресенск.
Благодаря проделанной работе число засоров на канализационных сетях снизилось с 1,6 тысячи до 1,2 тысячи по сравнению с предыдущим месяцем.
Дайана Хусинова

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