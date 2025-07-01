В Подмосковье за месяц провели более 4 тысяч работ на коммунальных сетях
За последний месяц специалисты водоканалов Подмосковья выполнили свыше 4 тысяч мероприятий по обслуживанию и развитию коммунальной инфраструктуры, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках работ проведены:
- текущий ремонт, профилактический осмотр и техническое обслуживание оборудования на около 350 объектах;
- прочистка и восстановление проходимости более 1,2 тысячи участков внутриквартальных канализационных сетей;
- свыше 2 тысяч плановых проверок качества воды и сточных вод, а также отбор проб по обращениям жителей на объектах и внешних сетях.
В ряде муниципалитетов завершены крупные локальные проекты:
- в Шатуре заменили 76 метров трубопровода диаметром 160 и 300 мм;
- в Богородском округе отремонтировали водопроводные сети на улицах Советской Конституции и Ильича в Ногинске, а также на Мариинской и Комсомольской в Электроуглях;
- в Электростали на улице Николаева заменили 50 метров канализационных сетей диаметром 250 мм, дополнительно проведён ремонт и герметизация колодцев;
- в Егорьевске продолжается реконструкция первой камеры переключения правой ветки магистрального коллектора Егорьевск – Воскресенск.