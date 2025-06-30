Пушкинский глава рассказал на совещании с губернатором о создании доступной среды
В городском округе Пушкинский создают доступную среду с удобными входными группами, спусками, санитарными комнатами и парковочными местами. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Он принял участие в совещании в формате конференцсвязи с губернатором Подмосковья Андрея Воробьёва. На нём обсудили работу в различных сферах по созданию доступной городской среды.
«Это принципиально значимое для нас направление, которое повышает качество жизни для семей с детьми, инвалидов, пожилых людей, спортсменов и, что особенно важно сейчас, для участников СВО. Мы работаем над созданием доступной среды, прорабатывая удобство входных групп, спусков, санитарных комнат в общественных местах, парковочных мест, которых для инвалидов должно быть не менее 10% от общего числа», – рассказал Красноцветов.Глава добавил, что в муниципалитете с помощью звуковых сигналов и световых проекций обеспечивают безопасность на пешеходных переходах. Помимо этого, сегодня около 90% автобусов Мострансавто адаптированы для маломобильных граждан.
По поручению губернатора в округе ведётся точечная работа по созданию удобной городской среды для людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Обследованы ежедневные маршруты 17 участников СВО для устранения недочётов, вызывающих дискомфорт. Речь идёт о ремонте дорожного полотна, оборудовании пандусов и создании парковочных мест.