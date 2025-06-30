Пушкинский глава рассказал на совещании с губернатором о создании доступной среды

30 июня 2025, 18:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский создают доступную среду с удобными входными группами, спусками, санитарными комнатами и парковочными местами. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.





Он принял участие в совещании в формате конференцсвязи с губернатором Подмосковья Андрея Воробьёва. На нём обсудили работу в различных сферах по созданию доступной городской среды.

«Это принципиально значимое для нас направление, которое повышает качество жизни для семей с детьми, инвалидов, пожилых людей, спортсменов и, что особенно важно сейчас, для участников СВО. Мы работаем над созданием доступной среды, прорабатывая удобство входных групп, спусков, санитарных комнат в общественных местах, парковочных мест, которых для инвалидов должно быть не менее 10% от общего числа», – рассказал Красноцветов.