Капремонт гимназии им. Подольских курсантов в Климовске завершат до 1 сентября
В микрорайоне Климовск городского округа Подольск с прошлого года ведётся капитальный ремонт главного корпуса гимназии им. Подольских курсантов. Обновлённое здание должно принять учеников 1 сентября этого года. Ход ремонтных работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Сейчас ремонт вступил в завершающую стадию, фасад здания и стены внутри корпуса расписывают художники.
«Я хотел поблагодарить не только строителей, но и сказать спасибо родителям, учителям, которые нас поддержали, художникам, которые реализовали в гимназии свой проект. Это очень приятно, потому что она стала уникальной, редко где такое увидишь. (…) Уже 1 сентября 30 обновленных классов распахнут свои двери для 930 гимназистов», — сказал Андрей Воробьёв.
В здании, построенном более полвека назад, отремонтировали фундамент, крышу, цоколь, фасад, лестницы, межэтажные перекрытия и потолки, обновили инженерные системы, двери и окна. Закупили современное оборудование для актового зала, спортзала и пищеблока, а также отреставрировали музей этнографии и музей Подольских курсантов.
Улучшения коснулись и спортивного ядра на пришкольной территории: там установили тренажёры, сделали на футбольном поле искусственное покрытие и обновили беговые дорожки. Кроме того, был благоустроен сквер Подольских курсантов.
Благодаря художникам на фасаде здания появилось панно, посвящённое подвигу Подольских курсантов. Участие в оформлении приняла творческая мастерская художника Алексея Шилова. А внутри здания стены на первом и втором этажах расписали картинами с историей Подольска.
После капремонта в гимназии откроют кадетский класс и математические классы, а также новые кружки, где ребята будут учиться робототехнике, музейному делу, графическому дизайну, прикладному творчеству и управлению дронами. Планируется открыть и секцию самбо.