Капремонт гимназии им. Подольских курсантов в Климовске завершат до 1 сентября

01 июля 2025, 14:16

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск с прошлого года ведётся капитальный ремонт главного корпуса гимназии им. Подольских курсантов. Обновлённое здание должно принять учеников 1 сентября этого года. Ход ремонтных работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Сейчас ремонт вступил в завершающую стадию, фасад здания и стены внутри корпуса расписывают художники.





«Я хотел поблагодарить не только строителей, но и сказать спасибо родителям, учителям, которые нас поддержали, художникам, которые реализовали в гимназии свой проект. Это очень приятно, потому что она стала уникальной, редко где такое увидишь. (…) Уже 1 сентября 30 обновленных классов распахнут свои двери для 930 гимназистов», — сказал Андрей Воробьёв.