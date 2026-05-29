В Петербурге восстановят легендарный Кубок «Вечерки»
В Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе на Петровской косе 30 мая состоится торжественное открытие навигации 2026 года. В рамках мероприятия пройдет возрожденная регата на Кубок газеты «Вечерний Санкт-Петербург».
По данным «Петербургского дневника», в 10:30 ожидаются торжественное поднятие флага и парад участников из спортивных школ, студенческих клубов и взрослых команд. В 12:00 гости увидят парад крейсерских и исторических яхт, а также капитанских гичек проекта «Штандарт». В мероприятии примут участие порядка 30 лодок. В 17:00 начнется вечерняя гонка, которую посвятят Кубку «Вечерки».
По словам издателя газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Кирилла Смирнова, регата «Вечерки» символично возвращается в рамках открытия парусной навигации. Это мероприятие объединяет все парусное сообщество города, подчеркнул он.
«"Вечерка" всегда была не только газетой, но и активным участником жизни города, инициатором культурных и спортивных проектов. Мы считаем важным сохранять эту преемственность и возвращать события, которые формировали атмосферу Ленинграда и Петербурга на протяжении десятилетий», — отметил Смирнов.
Так, участники будут соревноваться на яхтах класса МХ700, которые сконструировал один из организаторов нынешней регаты, руководитель регионального отделения Студенческой парусной лиги и парусного клуба «Зигзаг» Дмитрий Жайворонок в 2018 году. На сегодняшний день такие лодки массово производят в Петербурге.