Около 800 детей из Подмосковья отправились на отдых в приморский лагерь
781 ребёнок из Московской области проведёт первую смену в оздоровительном центре «Медвежонок» на берегу Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Лагерь находится в селе Кабардинка Геленджикского района. Дети уехали туда на поезде тремя группами — 26, 28 и 29 мая.
«Это лишь начало большого путешествия: всего за лето у моря отдохнут более трёх тысяч детей из Подмосковья. Всего запланированы четыре смены, каждая продолжительностью 21 день», — сказал глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.Он добавил, что такой формат позволяет не только провести качественное оздоровление детей, но и без спешки реализовать полноценную развлекательную и образовательную программу.