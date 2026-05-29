Около 800 детей из Подмосковья отправились на отдых в приморский лагерь

29 мая 2026, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

781 ребёнок из Московской области проведёт первую смену в оздоровительном центре «Медвежонок» на берегу Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.





Лагерь находится в селе Кабардинка Геленджикского района. Дети уехали туда на поезде тремя группами — 26, 28 и 29 мая.





«Это лишь начало большого путешествия: всего за лето у моря отдохнут более трёх тысяч детей из Подмосковья. Всего запланированы четыре смены, каждая продолжительностью 21 день», — сказал глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.