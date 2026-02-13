Достижения.рф

В Петербурге врачи 5 часов оперировали ребенка после взрыва петарды в руке

Фото: iStock/gorodenkoff

В Ленинградской области врачи провели пятичасовую операцию восьмилетнему мальчику, в руке которого взорвалась петарда. О состоянии ребенка сообщили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.



Пострадавшего экстренно доставили в клинику, где его сразу направили в операционную. По версии медиков, взрыв привел к травматической ампутации четырех пальцев и тяжелым повреждениям мизинца. У ребенка также диагностировали открытый перелом и вывих пястной кости.

Специалисты отметили, что характер травм исключает возможность полного восстановления руки. Врачи постарались сохранить максимально возможный объем тканей, однако многие из них были безвозвратно утрачены.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0