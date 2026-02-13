В Петербурге врачи 5 часов оперировали ребенка после взрыва петарды в руке
В Ленинградской области врачи провели пятичасовую операцию восьмилетнему мальчику, в руке которого взорвалась петарда. О состоянии ребенка сообщили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.
Пострадавшего экстренно доставили в клинику, где его сразу направили в операционную. По версии медиков, взрыв привел к травматической ампутации четырех пальцев и тяжелым повреждениям мизинца. У ребенка также диагностировали открытый перелом и вывих пястной кости.
Специалисты отметили, что характер травм исключает возможность полного восстановления руки. Врачи постарались сохранить максимально возможный объем тканей, однако многие из них были безвозвратно утрачены.
