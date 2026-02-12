Дело о теракте открыли по факту поджога АЗС в Петербурге

12 февраля 2026, 22:57

Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga

В Санкт-Петербурге после поджога топливораздаточных колонок на двух автозаправках возбудили уголовные дела о теракте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ. По подозрению в совершении поджогов задержали 16-летнего подростка.