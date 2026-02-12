Дело о теракте открыли по факту поджога АЗС в Петербурге
В Санкт-Петербурге после поджога топливораздаточных колонок на двух автозаправках возбудили уголовные дела о теракте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ. По подозрению в совершении поджогов задержали 16-летнего подростка.
Ранее в региональном главке МВД уточняли, что сначала в полицию Адмиралтейского района поступил сигнал о поджоге на АЗС у Обводного канала. Неизвестный поджег портфель и скрылся.
Позднее аналогичное сообщение пришло из Московского района. Инцидент произошел на заправке на Московском проспекте.
По версии следствия, в четверг подростка по телефону вынудили совершить поджоги. В результате возгораний никто не пострадал. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к организации преступления.
