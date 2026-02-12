В одной епархии Польши нашли несколько десятков священников-педофилов

12 февраля 2026, 22:32

В Сосновецкой епархии Католической церкви Польши нашли 29 педофилов

Фото: istockphoto/Yingko

В Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше выявили 29 человек, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя специальной комиссии Томаша Кшижака.