В одной епархии Польши нашли несколько десятков священников-педофилов
В Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше выявили 29 человек, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя специальной комиссии Томаша Кшижака.
По его словам, 23 из них — священнослужители, остальные — миряне. В частности, аниматор, работавший с девочками и мальчиками школьного возраста, органист и катехизатор.
Кшижак уточнил, что семь эпизодов относятся к делам, по которым виновные уже понесли наказание, четверо предполагаемых преступников умерли, по трем делам продолжаются судебные разбирательства, а еще десять случаев находятся на стадии расследования. Как следует из данных комиссии, на данный момент установили 50 несовершеннолетних потерпевших. Почти все — 96% — дети младше 15 лет, при этом 66% пострадавших составляют девочки.
Отмечается, что в последние годы в Сосновецкой епархии происходили и другие резонансные криминальные инциденты, включая сообщения о секс-вечеринках, убийство дьякона и самоубийство священника.
