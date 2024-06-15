Экс-боец ЧВК «Вагнер» зарезал ребенка в Краснодарском крае

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Бывший боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на ребёнка в Краснодарском крае. 12-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию с ранением в грудь, пишет «База».
Инцидент произошёл ночью 14 июня. Матвей (имя изменено) приехал с матерью в гости к тёте. Около 11 вечера мальчик лег спать. Ночью тётя услышала странные звуки из его комнаты. Вернувшись с лампой, она увидела мужчину с натянутой на лицо майкой, который уже успел нанести удар ножом. Женщины пытались задержать его, но он скрылся.
Преступник проник в дом, выключил свет, снял обувь и оставил рюкзак у двери. Затем он взял нож на кухне и отправился в комнату мальчика.
Нападавшего задержали через несколько часов. Он ранее был судим за кражи и убийство, а в прошлом году служил в ЧВК «Вагнер». По словам преступника, он ничего не помнит.
Матвей находится в стабильно тяжёлом состоянии с повреждением трахеи.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего и незаконном проникновении в жилище. Мотивы преступления выясняются.
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Преступник проник в дом, выключил свет, снял обувь и оставил рюкзак у двери. Затем он взял нож на кухне и отправился в комнату мальчика.
Нападавшего задержали через несколько часов. Он ранее был судим за кражи и убийство, а в прошлом году служил в ЧВК «Вагнер». По словам преступника, он ничего не помнит.
Матвей находится в стабильно тяжёлом состоянии с повреждением трахеи.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего и незаконном проникновении в жилище. Мотивы преступления выясняются.
Читайте также:
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Суд в Челябинске начал арестовывать устроивших перестрелку экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
Артем Кузьмин