Экс-боец ЧВК «Вагнер» зарезал ребенка в Краснодарском крае

Водитель, сбивший пятерых человек в Благовещенске, раскаялся перед родственниками погибших в зале Благовещенского городского суда Амурской области. Об этом сообщает РЕН ТВ. Мужчина уточнил, что родные погибших проклинают его и он бы сделал так же.