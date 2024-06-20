В Норвегии посадили бывшего командира ЧВК «Вагнер»

Фото: istock / Andrii Zorii
Сбежавшему в Норвегию бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву назначили тюремное заключение из-за драки. Об этом информирует The Barents Observer, ссылаясь на приговор окружного суда Вестфола от 14 июня
Медведева приговорили к 120 суткам за устроенную в баре перепалку в Ставерне. Будучи пьяным, фигурант сделал еще две напитка, но бармен отказался выполнить заказ. Бывший российский военнослужащий потребовал выйти на улицу, после чего схватил его за рубашку и кинул в лицо монеты.
В ту же ночь, после возвращения из бара, вагнеровец приревновал свою девушку к таксисту и избил ее, угрожая убийством, если она расскажет о произошедшем.
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В ту же ночь, после возвращения из бара, вагнеровец приревновал свою девушку к таксисту и избил ее, угрожая убийством, если она расскажет о произошедшем.
«Медведев толкнул [девушку] на кровать, плюнул ей в лицо несколько раз, держал ее на кровати и несколько раз сильно ударил по лицу ладонью и кулаком. Последний удар, который она помнит, был кулаком по щеке возле глаза. Этот удар вызвал синяк и кровоизлияние в глазу. Он держал ее, сидя на ней сверху. Он несколько раз укусил ее за руки», — сказано в приговоре суда.Читайте также:
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Алина Юрчак